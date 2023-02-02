Жителя Твери отправили в колонию за ранение знакомого

Мужчину осудили за причинение тяжкого вреда здоровью потерпевшего Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Перед судом предстал 50-летний житель Твери. Уголовное дело на него было возбуждено по п. «з» части 2 статьи 111 УК РФ.

В ходе судебного следствия установлено, что 26 июля 2022 года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в подъезде общежития ударил знакомого ножом в живот. Подсудимому показалось, что потерпевший украл у него деньги.

Суд с учетом мнения государственного обвинителя признал подсудимого виновным и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Приговор в законную силу не вступил.