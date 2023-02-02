Спасатели МЧС продолжают устанавливать пожарные извещатели в домах жителей Тверской области

МЧС продолжает установку пожарных извещателей Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

В новом 2023 году сотрудники ГУ МЧС России по Тверской области совместно с представителями социальной защиты населения продолжают работу по оборудованию жилых помещений многодетных семей и семей с детьми, попавшими в трудную жизненную ситуацию, пожарными извещателями.

В начале 2023 года в Тверской области уже зарегистрирован случай срабатывания автономных пожарных извещателей в Лихославльском округе.

В 2022 году зарегистрировано семь случаев срабатывания автономных извещателей (Кувшиновский, Спировский, Нелидовский, Торжокский, Осташковский МО), которые помогли спасти 36 человек, в том числе 22 ребенка и 14 взрослых.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните в ЕДИНУЮ СЛУЖБУ СПАСЕНИЯ по телефону "01" (с сотовых телефонов - 101, 112). "Телефон доверия" ГУ МЧС России по Тверской области - 8 (4822)39-99-99.