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НовостиОбщество2 февраля 2023 12:48

Жительница Тверской области заключила фиктивный брак с индусом

Мужчина хотел получить вид на жительство
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Фигурантке грозит до семи лет лишения свободы

Фигурантке грозит до семи лет лишения свободы

Фото: Олег ЗОЛОТО

Следственным подразделением Максатихинского отделения полиции в отношении 35-летней жительницы города Кимры возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 322.1 УК РФ.

Следствием установлено, что в ноябре 2020 года женщина помогла 45-летнему гражданину Индии заключить фиктивный брак с 39-летней жительницей Максатихи. После оформления документов женщины получили денежное вознаграждение, а иностранец смог подать документы для получения вида на жительство.

Фигурантке грозит лишение свободы сроком до семи лет. Ее проверяют на причастность к совершению аналогичных преступлений.