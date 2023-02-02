Жительница Тверской области заключила фиктивный брак с индусом

Фигурантке грозит до семи лет лишения свободы Фото: Олег ЗОЛОТО

Следственным подразделением Максатихинского отделения полиции в отношении 35-летней жительницы города Кимры возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 322.1 УК РФ.

Следствием установлено, что в ноябре 2020 года женщина помогла 45-летнему гражданину Индии заключить фиктивный брак с 39-летней жительницей Максатихи. После оформления документов женщины получили денежное вознаграждение, а иностранец смог подать документы для получения вида на жительство.

Фигурантке грозит лишение свободы сроком до семи лет. Ее проверяют на причастность к совершению аналогичных преступлений.