Игорь Руденя поздравил ветеранов Тверской области - участников Сталинградской битвы

Вечная слава сражавшимся с фашистами за Родину советским воинам. Фото: Александр ЖМУЛИН

2 февраля 2023 года исполнилось 80 лет со дня победы Красной армии над немецко-фашистскими войсками в Сталинградской битве. С памятной датой ветеранов Тверской области – участников одного из важнейших сражений Великой Отечественной войны поздравил губернатор Игорь Руденя.

В Тверской области поздравления в этот день принимают пять фронтовиков, сражавшихся под Сталинградом. Это Владимир Алексеевич Комиссаров, Антонина Степановна Ляшенко, Анна Львовна Попова, Николай Семенович Прохоров, Арсений Михайлович Сухопаров.

- Эта великая дата прославляет победную мощь русского оружия. В далеком 1943 году бойцы и офицеры Красной Армии нанесли решающий удар по силам врага, открыв путь к будущей Великой Победе. Сегодня пример героев придает сил нашим воинам, противостоящим неонацизму, - текст поздравления от Игоря Руденя.

Напомним, что Сталинградская битва происходила с 17 июля 1942 года по 2 февраля 1943 года.

Битва, закончившаяся окружением, разгромом и пленением отборной группировки вермахта, внесла огромный вклад в достижение коренного перелома в ходе войны в пользу Красной армии и союзников СССР.

Как справедливо указывают современные историки на победу советских воинов в ней существенно повлияла Ржевская битва. Дело в том, что немцы вынуждены были держать на Ржевско-Вяземском направлении значительные по численности и вооружению, в том числе элитные, воинские части.