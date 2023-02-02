В Тверской области автоугонщик протаранил патрульный автомобиль и попытался скрыться

Инспекторам пришлось применить табельное оружие, чтобы задержать автоугонщика Фото: Виктория ТУШКОВА

В ночь на 1 февраля сотрудники экипажа отдельного взвода ДПС ОГИБДД МО МВД России "Ржевский" от коллег из Московской области получили ориентировку на водителя автомобиля "Hyundai Palisade" без государственных регистрационных знаков, который не остановился по требованию.

Похожий автомобиль на большой скорости ехал по дороге в Зубцовском районе. Водитель снова не остановился, протаранил патрульный автомобиль, прибавил скорость и попытался скрыться.

Началось преследование. Полицейские неоднократно по громкой связи требовали остановиться, однако водитель не реагировал. Инспекторы сделали предупредительный выстрел, затем произвели несколько выстрелов по колесам транспортного средства.

- Автомобиль был остановлен, водитель задержан и доставлен в территориальный отдел полиции. Им оказался 34-летний житель Московской области. Установлено, что в ночь на 1 февраля мужчина угнал автомобиль из Красногорска, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тверской области.