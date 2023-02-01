Экипажи Росгвардии Тверской области за неделю совершили 267 выездов по сигналу "тревога"

Экипажи Росгвардии в Тверской области за неделю совершили 267 выездов по сигналу "тревога" Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Экипажи Росгвардии в Тверской области за неделю совершили 267 выездов по сигналу "тревога".

В период с 23 по 29 января 2023 года в Тверской области сотрудники подразделений вневедомственной охраны, по сообщениям из дежурных частей территориальных органов внутренних дел, 20 раз выезжали для обеспечения безопасности граждан и общественного порядка.

- Группами задержания на маршрутах патрулирования пресечено 40 административных правонарушений, два из которых в отношении охраняемого имущества, - сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Тверской области.