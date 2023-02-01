Стартовал конкурс "Красная книга Тверской области глазами детей"

Конкурс направлен на экологическое просвещение школьников Фото: Ольга ТРОФИМОВА

1 февраля 2023 года стартовал областной творческий конкурс рисунков "Красная книга Тверской области глазами детей. "Редкие виды птиц и животных".

Конкурс проводится Министерством природных ресурсов и экологии Тверской области и направлен на экологическое просвещение школьников, сохранение редких видов животных и птиц.

Для участия в конкурсе ребятам от 5 до 14 лет необходимо подготовить рисунок редких видов птиц или животных, занесенных в Красную книгу Тверской области. Рисунок должен призывать к бережному отношению к природе и сохранению исчезающих видов.

Рисунки могут быть выполнены на листе формата А4 в любой технике рисования: масло, акварель, цветные карандаши т.п или в графическом редакторе (Paint, PhotoShop и т. д.).

- Работы в электронном виде принимаются в формате JPEG. Ширина и высота изображения от 800px до 2000px. Размер файла не должен превышать 5 Мбайт. К работе прилагается заявка на участие в конкурсе по установленной форме. От одного автора принимается только один рисунок, - сообщает Минприроды Тверской области.

Победителей определят в двух номинациях: в трёх возрастных категориях: 5-7 лет (включительно); 8-10 лет (включительно);11-14 лет (включительно).

Заявки и работы принимаются до 1 апреля 2023 года по адресу: 170042, г. Тверь, ул. Горького д.97. каб. 302 или на электронную почту: tintaNN@tverreg.ru.

По вопросам участия в конкурсе просим обращаться по тел.: (4822)733-170.