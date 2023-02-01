Бешеная енотовидная собака пришла к дому в деревне в Тверской области

У енотовидной собаки диагностировано бешенство Фото: Елена ВАХРУШЕВА

Бешенство диагностировано специалистами Тверской межобластной ветлаборатории у енотовидной собаки. Павшее животное было обнаружено на придомовой территории в деревне Кожевниково Торжокского района.

Патологический материал от зверя был направлен в лабораторию. Исследования проведены в соответствии с заявкой Управления Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям.

- Это второй в 2023 году случай регистрации бешенства на территории Верхневолжья. Ранее заболевание было подтверждено у енотовидной собаки, обнаруженной в деревне Каменка Максатихинского района, - сообщают специалисты.

Полученные результаты испытаний направлены в надзорные ведомства для принятия мер.