Житель Твери зарегистрировал в сгоревшем доме 20 мигрантов

Мужчину отправили в колонию строгого режима Фото: Степан КАМЕНЕВ

Прокуратурой Заволжского района Твери поддержано государственное обвинение в отношении ранее судимого 43-летнего местного жителя.

Мужчина предоставил в МФЦ договор найма сгоревшего дома, который он сдал гражданке Российской Федерации, а также заявление о ее регистрации в его квартире.

Предварительным расследованием установлено, что жилое помещение мужчина сдавать не собирался. Он же предоставил в МФЦ уведомления о прибытии 20 иностранных граждан с указанием их места пребывания в Твери в сгоревшем доме.

По статье 322.2 и статье 322.3 УК РФ в суде было рассмотрено уголовное дело. Суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 3 месяца с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговор суда не вступил в законную силу.