В боях под Артемовском погибли двое военнослужащих из Тверской области

Военнослужащие погибли в боях за Артемовск Фото: vk.com/olenino_nash_dom

В ходе спецоперации погибли двое военнослужащих из поселка Оленино Тверской области 33-летний Дильшод Ибрагимов и 34-летний Анатолий Васильев.

- Оба бойца входили в состав ЧВК "Вагнер", - сообщает администрация Оленинского муниципального округа со ссылкой на группу "Оленино - наш дом".

Дильшод Ибрагимов погиб 24 октября 2022 года, Анатолий Васильев - 14 января 2023-го.

Прощание с погибшими военнослужащими состоится 2 февраля в поселке Оленино.