В Тверской области простились с погибшим в ходе СВО военнослужащим Андреем Сафаровым

В Нелидове простились с добровольцем Андреем Сафаровым Фото: администрация Нелидовского городского округа

31 января в Нелидове простились с погибшим в ходе СВО добровольцем Андреем Сафаровым. Военнослужащий погиб 16 января 2023 года.

Соболезнования семье бойца выразил губернатор Тверской области Игорь Руденя.

- Примите искренние соболезнования в связи с гибелью Андрея Нуралиевича Сафарова. Андрей Нуралиевич с честью исполнил воинский долг, сражаясь за правое дело ради своих родных и близких, мирных людей Донбасса, всего нашего Отечества. Он проявил себя как настоящий герой, достойный вечной памяти. Желаем вам сил и мужества. Тверская область скорбит вместе с вами, - отмечено в соболезновании.

Гражданская панихида прошла в прощальном зале на улице Радищева. К участникам траурного митинга обратился глава Нелидовского городского округа Дмитрий Лебедев.

- Бойца похоронили с воинскими почестями на кладбище в деревне Новоникольское, - сообщает администрация Нелидовского городского округа.