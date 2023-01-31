В Тверской области отремонтируют 11 участков теплотрасс в девяти муниципалитетах

В 2023 году в девяти муниципалитетах отремонтируют 4,2 км тепловых сетей за счет бюджета региона. Фото: ПТО

В 2023 году в девяти муниципалитетах за счет бюджета региона запланировано отремонтировать 11 участков теплотрасс общей протяженностью в 4,2 км. Об этом объявлено на заседании областного правительства, которое 31 января провёл губернатор Игорь Руденя.

До начала отопительного сезона в 2023 году запланирован капремонт участков теплотрасс в Андреапольском, Бельском и Ржевском округах, Бежецком, Калязинском, Торопецком, Фировском районах, ЗАТО «Озерный», городе Твери.

- В частности, в Торопце работы проведут на трёх объектах ТЭК. В посёлке Великооктябрьский Фировского района заменят участки теплотрассы по улицам Школьная, Набережная, Цнинская. В городе Белый выполнят капитальный ремонт тепловых сетей от котельной №2 до Бельской средней школы, - уточнила пресс-служба областного правительства.

Ранее на заседании регионального правительства был принят план модернизации коммунальной инфраструктуры Тверской области на ближайшие пять лет. До 2027 года планируется модернизировать 67 источников теплоснабжения и заменить 53,9 км инженерных сетей.