На Тверской станции переливания крови в феврале пройдут донорские акции

В феврале в Твери пройдут донорские акции Фото: Алексей БУЛАТОВ

Тверская областная станция переливания крови в феврале проведет донорские акции.

8 февраля в донорской акции примут участие студенты Тверского медицинского колледжа.

15 февраля пройдет выездная донорская акция на Тверском вагоностроительном заводе.

20 февраля к акции присоединятся сотрудники Федеральной налоговой службы по Тверской области.

Напомним, что стать донором крови может любой дееспособный гражданин старше 18 лет, не имеющий противопоказаний, с весом более 50 кг. Потенциальный донор проходит бесплатное медицинское обследование, которое включает в себя прием врачом-трансфузиологом и предварительное лабораторное исследование.

Доноров принимают по адресу: г. Тверь, ул. Тамары Ильиной, д. 20, в будни с 8:30 до 11:45, телефон 8 (4822) 58-74-32. С собой необходим только паспорт.