В Тверской области и еще 37 субъектах страны пресечена деятельность оружейных мастерских

ФСБ пресечена деятельность 38 оружейных мастерских Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

ФСБ России во взаимодействии с МВД России и Росгвардией, при участии региональных подразделений, пресечена преступная деятельность 38 подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов. В преступлениях были задействованы 93 жителя 38 субъектов страны.

В ноябре-декабре 2022 городах в городах Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе, Карачаево-Черкесской Республике, республиках Алтай, Дагестан, Карелия, Северная Осетия-Алания, Татарстан, Алтайском, Краснодарском, Красноярском, Приморском и Ставропольском краях, Кемеровской области - Кузбассу, Астраханской, Белгородской, Владимирской, Воронежской, Иркутской, Калининградской, Калужской, Кировской, Курганской, Липецкой, Нижегородской, Новосибирской, Омской, Псковской, Ростовской, Сахалинской, Свердловской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Томской, Ульяновской и Ярославской областях, по адресам проживания нелегальных оружейников проведены оперативно-разыскные мероприятия.

- В результате из незаконного оборота изъято 253 единицы огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства: 10 пулеметов («ДП-27», «Максима», «ПК», «ПКТ», «Утес»), 26 автоматов («АК-12», «АК-103», «АКМ», «АК-74», «АКМС- 74У», «Stg-44»), 17 пистолетов-пулеметов («Кедр», «ППC», «ППШ», «МР-40», «8А-23». «Scorpion»), 106 пистолетов и револьверов («ПБ», «АПС», «Марголина», «Наган», «ПМ», «ТТ», «Amadeo Rossi», «Beretta», «CZ», «Erma», «Glock», «Norinco», «Walther», «Wasp-R», «Smith&Wesson», «Zoraki»), 94 винтовок и карабинов («Бердана», «Бекас», «Вепрь», «ВПО», «ВСС», «ИЖ», «КО-44», «Мосина», «МР», «СВД», «СВТ», «СКС», «Тигр», «ТОЗ», «Хатсан», «Accuracy International», «Anschutz», «Blaser», «Sauer» «Mauser», «Orsis»), 11 гранатометов и огнеметов («РПГ-7В», «РПГ-18», «РПГ-26», «РПО-А». «М72А7 LAW», «ГП-25»), 45 выстрелов («ПГ-7В», «ВОГ-25», «ВОТ-17»), 89 ручных гранат («Ф-1»), «РГД-5», «РГД-33», «РГ-42», «РГН», «РПГ-40»), 343 артиллерийских боеприпаса различного калибра, 316 взрывателей, детонаторов и запалов («МУВ», «МДП5М», «ЭДН», «МВЗ-72И», «ВКПМ»), более 160 кг взрывчатых веществ (порох, тротил), свыше 40600 патронов различного калибра, 16 подрывных машинок «ПМ-4», основные части и комплектующие огнестрельного оружия, - сообщает пресс-служба ФСБ России.

Работа по выявлению и пресечению противоправной деятельности, связанной с незаконным изготовлением, переделкой и сбытом оружия, продолжается.