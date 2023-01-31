Жителя Тверской области осудили за избиение бывшей супруги

За нанесение побоев мужчина предстал перед судом Фото: Степан КАМЕНЕВ

В Тверской области осужден 60-летний житель Торжокского района. Уголовное дело было возбуждено по ч. 2 статьи 116.1 УК РФ.

Установлено, что 8 октября 2022 года ранее судимый за убийство мужчина, имея не снятую и не погашенную судимость, находясь в состоянии алкогольного опьянения, избил ногами супругу. Побои вреда здоровья не причинили. Подсудимый вину в совершении преступления признал частично.

Суд с учетом мнения государственного обвинителя признал подсудимого виновным и назначил ему наказание в виде ограничения свободы сроком на 6 месяцев.