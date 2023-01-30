Финальный кастинг на конкурс "Мисс Тверь-2023" состоится 3 февраля Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

Финальный кастинг на конкурс "Мисс Тверь-2023" состоится 3 февраля. Два отборочных этапа уже позади. Они прошли 18 и 21 января.

Традиционно к участию приглашаются девушки в возрасте от 16 до 23 лет, выше 170 см. Участница должна быть не замужем, без видимых шрамов и татуировок, публичных фото и видео эротического содержания.

Начало отбора в 14:30 на улице Московской, 26. Вход со стороны Вагжановского переулка, офис агентства "New Fashion Look". Справки по телефону: (4822) 75-19-19.

Подробнее о конкурсе можно узнать в группе модельного агентства в соцсети.

"Комсомольская правда" как информационный партнер проведёт на сайте kp.ru онлайн-голосование на приз читательских симпатий. Напомним, что титул "Мисс Тверь" в 2022-м получила Дарья Румянцева.