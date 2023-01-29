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НовостиОбщество29 января 2023 10:00

По телевизору покажут фильм тверского режиссера об участниках СВО

Это будет телепремьера
Алексей АНДРЕЕВ
Тверской режиссер сняла фильм об участниках СВО. Фото: предоставлено ПТО

Тверской режиссер сняла фильм об участниках СВО. Фото: предоставлено ПТО

29 января на Первом канале в 16:50 состоится премьера документального фильма «Отважные» (12+) режиссера из Тверской области Олеси Шигиной. Он посвящен российским участникам СВО.

Как сообщила пресс-служба областного правительства, главными героями документальной картины стали солдаты из Татарстана, Вологды, Иркутска, Донецка.

В основе концепции фильма – живая съемка мобильной камерой, которая позволяет полностью погрузиться в реальность происходящего.