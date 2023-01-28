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НовостиЗдоровье28 января 2023 11:00

В Тверской области 28 января подтверждено 30 новых случаев коронавируса

От COVID-19 за весь период пандемии скончался 2771 человек
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
В Тверской области подтверждено 30 новых случаев коронавируса

В Тверской области подтверждено 30 новых случаев коронавируса

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

По данным на 28 января в Тверской области коронавирусом за минувшие сутки заболели ещё 30 человек. Пик заболеваемости был 8 февраля 2022 года, тогда ковидом за сутки в регионе заразились 1654 человека. Всего с начала пандемии ковидом в регионе переболели 180 000 человек. 176 686 заразившихся излечились от инфекции.

В регионе продолжается тестирование на коронавирусную инфекцию. За весь период пандемии число проведённых лабораторных исследований достигло 2 447 140, в том числе за последние сутки – 538.

2771 человек скончался. За минувшие сутки никто не умер.

Записаться на прививку можно по телефону 122, через электронную регистратуру или по телефонам вакцинальных пунктов.