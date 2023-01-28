Молодая женщина ушла из дома на улице Маяковского в Твери и пропала

Женщина пропала 21 января Фото: ВПСО "Сова"

Галина Сергеевна Попова (Бойкова), 1994 года рождения, 21 января 2023 года ушла из дома по улице Маяковского, 36 в Твери и пропала.

Ориентировку опубликовал ВПСО "Сова".

Женщина ростом 170 см, среднего телосложения, темноволосая, с зелеными глазами. Одета в черное болоньевое пальто, синюю тунику с белыми полосами, черные ботинки. С собой - телефон.

Всех, кто обладает информацией о пропавшей, просят звонить по телефонам: 8(904)014-12-34, 8(910)646-34-34, 8(903)034-25-33 или 112.

Требуется помощь волонтеров.