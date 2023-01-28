Уроженец Тверской области, младший сержант Иван Ахтырский погиб в ходе СВО

Младший сержант Иван Ахтырский погиб 15 января 2023 года в ходе СВО Фото: Западнодвинский технологический колледж

15 января 2023 года в ходе СВО погиб уроженец Тверской области, младший сержант Иван Ахтырский. Ему было 34 года.

Об утрате сообщает Западнодвинский технологический колледж, где учился герой.

Иван родился и вырос в деревне Дорофеево Западнодвинского округа. В семье Ахтырских пятеро детей: три брата и две сестры. Иван закончил Дубровскую школу. С 2003 по 2006 год учился на техника-механика в Западнодвинском технологическом колледже им. И.А. Ковалева.

После учебы был призван в Северо-Кавказский военный округ и оказался во Владикавказе. Получил звание младшего сержанта, стал командиром автомобильного отделения. Участвовал в боевых действиях в Южной Осетии. За проявленное мужество награжден Орденом Святого Георгия II степени.

Младший сержант Иван Ахтырский участвовал в специальной военной операции с первых дней.

В июле 2022 года в ходе выполнял задачи по сопровождению колонны группировки российских войск. Чтобы спасти колонну, младший сержант отвлек противника на себя.

Продвигаясь по маршруту следования, Иван обнаружил группу украинских националистов, вооруженных минометами и стрелковым оружием. Командиром группы сопровождения было принято решение колонну не останавливать, а, увеличив скорость, выйти из зоны досягаемости огня. При этом машины охраны, перестроившись во фланг колонны, открыли огонь по боевикам, прикрывая колонну.

Иван Ахтырский одним из первых вступил в бой, открыв огонь из пулемета. Благодаря тому, что противник был лишен возможности атаковать российскую технику, так как вынужден был укрываться от пулеметного огня младшего сержанта Ахтырского, колонне удалось выбраться из-под огня и продолжить движение. Замыкая колонну, Иван продолжил вести огонь по движущимся боевикам. В заданный район колонна прибыла без потерь.

При жизни за проявленное мужество Иван Ахтырский награжден тремя орденами Мужества, медалью за отвагу.

Похороны героя с воинскими почестями пройдут в Пскове, где с 2012 года он жил и служил.