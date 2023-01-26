Жительница Удомли пыталась зарезать пристава, когда он пришёл за её имуществом

Возбуждено и расследуется уголовное дело Фото: СУ СК РФ по Тверской области

Бологовским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области расследуется уголовное дело в отношении женщины 1970 года рождения. Ее обвиняют в нападении на судебного пристава (ч. 2 ст. 318 УК РФ). По версии следствия, 23 декабря 2022 года женщина, находясь по месту жительства, ударила пристава Удомельского РОСП УФССП России по Тверской области ножом по руке. Таким образом она выразила несогласие на арест ее имущества.

Фигурантку заключили под стражу по ходатайству следователя. Расследование продолжается.