В Твери пройдут памятные мероприятия в честь годовщины снятия блокады Ленинграда

В Твери отметят годовщину снятия блокады Ленинграда Фото: администрация Твери

27 января отмечается годовщина со Дня полного освобождения советскими войсками города Ленинграда от блокады немецко-фашистскими войсками в 1944 году. В Твери по случаю памятной даты организованы городские мероприятия.

В 11:00 у обелиска Победы состоится торжественная церемония возложения цветов.

В 12:00 на улице Трехсвятской начнется патриотическая акция "Блокадный хлеб". Будет организована тематическая инсталляция - пункт выдачи суточных пайков хлеба в блокадном Ленинграде.

В тверских школах и досуговых учреждениях, филиалах муниципальной библиотечной системы запланированы тематические и познавательные программы, книжные выставки, показы документальных фильмов, лекции и уроки мужества, посвященные Дню воинской славы России.