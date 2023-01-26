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НовостиОбщество26 января 2023 8:18

В Твери пройдут памятные мероприятия в честь годовщины снятия блокады Ленинграда

Дата отмечается 27 января
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
В Твери отметят годовщину снятия блокады Ленинграда Фото: администрация Твери

В Твери отметят годовщину снятия блокады Ленинграда Фото: администрация Твери

27 января отмечается годовщина со Дня полного освобождения советскими войсками города Ленинграда от блокады немецко-фашистскими войсками в 1944 году. В Твери по случаю памятной даты организованы городские мероприятия.

В 11:00 у обелиска Победы состоится торжественная церемония возложения цветов.

В 12:00 на улице Трехсвятской начнется патриотическая акция "Блокадный хлеб". Будет организована тематическая инсталляция - пункт выдачи суточных пайков хлеба в блокадном Ленинграде.

В тверских школах и досуговых учреждениях, филиалах муниципальной библиотечной системы запланированы тематические и познавательные программы, книжные выставки, показы документальных фильмов, лекции и уроки мужества, посвященные Дню воинской славы России.