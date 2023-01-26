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НовостиПолитика26 января 2023 7:59

Волонтеры из Твери передали пикап с вещами и провизией для бойцов СВО

Сбор помощи продолжается
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Волонтеры собрали деньги на автомобиль для бойцов СВО Фото: vk.com/dobro69zv

Волонтеры собрали деньги на автомобиль для бойцов СВО Фото: vk.com/dobro69zv

В Твери волонтеры передали бойцам СВО пикап. Автомобиль загрузили всем необходимым - продовольствием и вещами.

На машину скидывались сами жители. Сбор ранее был объявлен в группе "Добро69ZV".

Организация помощи продолжается. Для ребят шьют нательное белье, балаклавы, одежду, собирают продукты и необходимые вещи.

Машину с провизией направят в зону проведения спецоперации Фото: vk.com/dobro69zv

Машину с провизией направят в зону проведения спецоперации Фото: vk.com/dobro69zv

Штаб сбора помощи находится в Твери по адресу: ул. Дарвина,8. Центр "Викинг". Режим работы склада на приём помощи с 12:00 до 16:00,воскресенье - выходной.