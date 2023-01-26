Жителя Твери ошибочно считали умершим до кражи товара в магазине

Проверку провела прокуратура Фото: Ольга Крыльцова

Судом рассмотрено гражданское дело по иску прокурора Пролетарского района Твери об аннулировании записи акта о смерти и признании недействительным свидетельства о смерти жителя города.

Установлено, что в сентябре 2020 года в медицинское учреждение поступил мужчина, который при оформлении медицинских данных представился именем своего знакомого. В течение часа пациент скончался. Органом ЗАГСа на основании медицинского свидетельства о смерти произведена государственная регистрация смерти гражданина.

В 2021 году в полиции проведено административное расследование по факту мелкого хищения имущества из магазина. В ходе проверки выяснилось, что нарушитель числится умершим. Обстоятельства были установлены полицией.

Исковые требования прокурора удовлетворены в полном объеме, решение суда не вступило в законную силу.