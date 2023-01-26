Тверь
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тверь
+1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество26 января 2023 7:09

Судебные приставы Тверской области провели совместный рейд с ГИБДД

Автомобилистов проверяли на наличие штрафов
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Судебные приставы и инспекторы ГИБДД провели совместный рейд

Судебные приставы и инспекторы ГИБДД провели совместный рейд

Фото: Мария ЛЕНЦ

В Торжке судебные приставы районного отделения Управления Федеральной службы судебных приставов по Тверской области совместно с сотрудниками Госавтоинспекции провели рейд в отношении водителей автотранспорта.

Торжокские судебные приставы и сотрудники Отделения ГИБДД межмуниципального отдела МВД России "Торжокский" проверяли по базе данных наличие неоплаченной задолженности у водителей.

В ходе рейда проверено около 20 автомобилистов. На месте оплачены штрафы по восьми исполнительным производствам. Другим должникам вручили повестки на приём к судебным приставам и квитанции для оплаты долга.

Рейды на дорогах Тверской области продолжаются.