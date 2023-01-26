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НовостиОбщество26 января 2023 6:44

В Твери пройдет акция "Блокадный хлеб"

Мероприятия пройдут 27 января
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
В Твери пройдет акция "Блокадный хлеб" Фото: Тверской колледж культуры имени Н. А. Львова

В Твери пройдет акция "Блокадный хлеб" Фото: Тверской колледж культуры имени Н. А. Львова

27 января пройдет акция "Блокадный хлеб" в память о блокаде Ленинграда. Акцию подготовили студенты Тверского колледжа культуры имени Н. А. Львова и Тверского книжного клуба "МнОгА БуКаФ", инициировало - Минмолодежи региона.

Акция состоится в 12:00 на проспекте Чайковского, у дома №19.

Участникам акции раздадут минимальную пайку блокадного хлеба - 125 грамм.

Ленинград был освобождён от блокады 27 января 1944 года. Хлеб - символ мужества жителей города, которые стойко переносили голод и лишения.