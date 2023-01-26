Сыну погибшего в СВО военнослужащего из Тверской области Виктора Глебова вручили орден Мужества

Сыну погибшего Виктора Глебова вручили орден Мужества Фото: администрация Конаковского района

Сыну погибшего в СВО жителя Тверской области Виктора Глебова вручили орден Мужества.

Уроженец Луганской области с 1975 года жил в Конакове, куда переехала его семья. Виктор Глебов учился в городской школе №2, затем служил с рядах Вооруженных сил в Казахстане. Был командиром отделения, уволился в запас в звании - сержант.

До начала спецоперации, работал оружейным инспектором в аэропорту Шереметьево.

По информации администрации Конаковского района, во время проведения спецоперации проходил службу по контракту. Погиб 9 сентября 2022 года при выполнении специальных задач.

Указом президента России Виктор Глебов награжден орденом Мужества (посмертно). Награду военный комиссар Тверской области Игорь Янин вручил сыну погибшего Александру Глебову.

Виктор Глебов был похоронен 18 октября 2022 года в Конаковском районе.

На здании городской школы №2, где учился герой, установлена мемориальная доска.