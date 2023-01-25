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НовостиОбщество25 января 2023 17:33

ДНК курицы нашли в говяжьих сардельках в Тверской области

Продукт проверили в лаборатории
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
В говяжьих сардельках обнаружили курицу

В говяжьих сардельках обнаружили курицу

Фото: Алексей БУЛАТОВ

ДНК курицы обнаружена специалистами Тверской межобластной ветлаборатории в образце сарделек, заявленных производителем как продукт из говядины.

Проба продукции для проверки была отобрана в доме-интернате для престарелых и инвалидов и поступила в лабораторию по направлению регионального управления Россельхознадзора.

Производителем продукции заявлено предприятие в Нижегородской области.

Полученные результаты испытаний направлены в надзорные ведомства для принятия мер.