ДНК курицы нашли в говяжьих сардельках в Тверской области

В говяжьих сардельках обнаружили курицу Фото: Алексей БУЛАТОВ

ДНК курицы обнаружена специалистами Тверской межобластной ветлаборатории в образце сарделек, заявленных производителем как продукт из говядины.

Проба продукции для проверки была отобрана в доме-интернате для престарелых и инвалидов и поступила в лабораторию по направлению регионального управления Россельхознадзора.

Производителем продукции заявлено предприятие в Нижегородской области.

Полученные результаты испытаний направлены в надзорные ведомства для принятия мер.