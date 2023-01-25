ДНК курицы нашли в говяжьих сардельках в Тверской области

В говяжьих сардельках обнаружили курицу
Фото: Алексей БУЛАТОВ
ДНК курицы обнаружена специалистами Тверской межобластной ветлаборатории в образце сарделек, заявленных производителем как продукт из говядины.
Проба продукции для проверки была отобрана в доме-интернате для престарелых и инвалидов и поступила в лабораторию по направлению регионального управления Россельхознадзора.
Производителем продукции заявлено предприятие в Нижегородской области.
Полученные результаты испытаний направлены в надзорные ведомства для принятия мер.