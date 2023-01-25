Тверской СОБР празднует 30-летие основания подразделения

В честь даты в Твери прошло торжественное мероприятие. Фото: ПТО

Специальный отряд быстрого реагирования (СОБР) Управления Росгвардии по Тверской области был образован 25 января 1993 года. В этом году подразделению исполнилось 30 лет. В честь этого в Твери прошло торжественное мероприятие. Своё поздравление руководству, бойцам и ветеранам СОБРа направил губернатор Игорь Руденя.

«Бойцы СОБРа – это настоящие профессионалы и патриоты нашего Отечества, которыми гордится Верхневолжье. Действуя мужественно и решительно, вы вносите значительный вклад в борьбу с экстремизмом, терроризмом и организованной преступностью. Проявляете героизм и отвагу в защите безопасности и суверенитета России в ходе специальной военной операции», – отмечено в поздравлении от главы региона.

Первое боевое крещение сотрудники тверского СОБРа прошли в декабре 1994 года. Бойцы отряда одними из первых были введены в Чеченскую Республику для борьбы с незаконными вооруженными бандформированиями. Участвовали в сражениях за Грозный.

С этого момента начались постоянные командировки в Северо-Кавказский регион. Летом 1995 года тверской СОБР принимал участие в операции по освобождению заложников в Будённовске. С 2016 года, уже в составе Росгвардии, бойцы тверского СОБРа приняли участие более чем в 600 специальных операциях.

За мужество, отвагу и героизм, проявленные при исполнении служебного долга, офицеры тверского СОБРа получили порядка 400 государственных и ведомственных наград: ордена Мужества и «За личное мужество», медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II и I степени, медали «За отвагу» и другие.