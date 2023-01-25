Тверская область может получить на развитие технопарка электроники 900 млн рублей из федерального бюджета

Денис Мантуров и Игорь Руденя на встрече в Москве. Фото: ПТО

25 января в Москве состоялась рабочая встреча зампреда Правительства РФ – министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова и губернатора Игоря Рудени.

Губернатор рассказал о планах по созданию и развитию технопарка радиоэлектронной промышленности «Аквариус» в Калининском районе.

- «ПК Аквариус» реализует инвестпроект, который позволит привлечь в Тверскую область около 4 млрд рублей капитальных вложений и создать до 1200 рабочих мест, - сообщила пресс-служба областного правительства. - В 2023 году запланировано дополнительно трудоустроить на предприятие около 300 человек, провести реконструкцию ряда помещений и расширить производственную линию. Реализация инвестиционного проекта позволит увеличить выпуск компьютерной техники в России. При выходе производства на полную мощность будет выпускаться более 2,5 млн устройств в год.

Напомним, что речь идет о российской компании - производителе и поставщике компьютерной техники и программ для государственных и корпоративных заказчиков. В Калининском районе развивается производство мини-ПК, ноутбуков, планшетов.

Губернатор отметил, что правительство Тверской области и «ПК Аквариус» планируют создать промышленный технопарк в сфере электронной промышленности с дальнейшим привлечением федеральных субсидий на его развитие.

Предполагается, что этот технопарк станет одной из шести промышленных зон опережающего развития в регионе.

Вице-премьер - глава Минпромторга России поддержал реализацию проекта.

- Во втором квартале текущего года мы проведем новый отбор регионов в рамках постановления № 1659. В случае успешного прохождения конкурсного отбора область сможет получить субсидии на развитие технопарка в 2024-2026 годах. Напомню, что объем государственной поддержки из федерального бюджета может составить до 900 млн рублей (по 300 млн рублей ежегодно в течение трех лет), - заявил Денис Мантуров.