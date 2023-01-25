Минобороны РФ испытает иновационные разработки тверской компании

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Тверская компания «Альфа Мобильный полигон» представила в Главном управлении инновационного развития Минобороны РФ свою инновационную продукцию – четыре комплекса специальных устройств: тактико-огневой подготовки; мишеней для беспилотных летательных аппаратов; видеонаблюдения мишени; получения метеоданных. Они заинтересовали представителей Вооруженных сил страны. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства.

Уточняется, что, к примеру, комплекс тактико-огневой подготовки ( по сути - мобильный стрелковый полигон), позволяет в разы сократить сроки огневой подготовки бойца, снайпера и боевого слаживания подразделения. А комплекс мишеней для беспилотных летательных аппаратов (БЛА) предназначен для тренировки оператора дрона по трем задачам: разведка, корректировка огня артиллерии, уничтожение целей. В этом году планируется выпустить 1000 комплексов, в 2024 году – вдвое больше.

Все четыре инновационные разработки тверской компании рекомендованы комиссией Минобороны к испытанию - проведению военно-технических экспериментов.

- В настоящее время на территории Верхневолжья действует целый ряд компаний и предпринимателей, выпускающих продукцию для нужд Вооруженных сил РФ. Правительство Тверской области по поручению губернатора Игоря Рудени оказывает необходимую поддержку в решении вопросов развития таких предприятий. В частности, разрабатывается программа масштабирования производства компании «Альфа Мобильный Полигон» с использованием мер региональной и федеральной поддержки, - также сообщает пресс-служба правительства региона.