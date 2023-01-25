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НовостиОбщество25 января 2023 14:11

Прокуратура Тверской области проводит "горячую линию" по обеспечению граждан льготными лекарствами

Вопросы принимаются с 30 января по 3 февраля
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Прокуратура проводит "горячую линию" по обеспечению граждан льготными лекарствами Фото: архив "КП"

Прокуратура проводит "горячую линию" по обеспечению граждан льготными лекарствами Фото: архив "КП"

В прокуратуре Тверской области организована "горячая линия" по вопросам обеспечения граждан льготными лекарственными препаратами.

Задать вопросы можно в период с 30 января по 3 февраля 2023 года.

Звонки принимаются по телефону: 8-910-937-07-17 с 9:00 до 13:00 и с 13:45 до 17:00.

Поступившая на телефон "горячей линии" информация будет проверена, при наличии оснований приняты меры прокурорского реагирования.