Двухлетняя девочка выпала из окна пятого этажа дома в Твери

Правоохранительные органы работают на месте происшествия Фото: СУ СК РФ по Тверской области

ЧП произошло 25 января в поселке Сахарово в Твери. Двухлетняя девочка облокотилась на москитную сетку и выпала из окна пятого этажа жилого дома.

Пострадавшего ребенка госпитализировали в больницу.

По факту происшествия Заволжским межрайонным следственным отделом Твери регионального СКР проводится доследственная проверка.

Установление обстоятельств и причин произошедшего контролируется прокуратурой Заволжского района Твери.

По результатам проверки будет дана оценка исполнению требований федерального законодательства о несовершеннолетних.

На месте происшествия работают следователь и прокурор. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.