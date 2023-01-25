Тверь
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тверь
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тверь
+1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия25 января 2023 13:40

Двухлетняя девочка выпала из окна пятого этажа дома в Твери

Ребенка госпитализировали в больницу
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Правоохранительные органы работают на месте происшествия Фото: СУ СК РФ по Тверской области

Правоохранительные органы работают на месте происшествия Фото: СУ СК РФ по Тверской области

ЧП произошло 25 января в поселке Сахарово в Твери. Двухлетняя девочка облокотилась на москитную сетку и выпала из окна пятого этажа жилого дома.

Пострадавшего ребенка госпитализировали в больницу.

По факту происшествия Заволжским межрайонным следственным отделом Твери регионального СКР проводится доследственная проверка.

Установление обстоятельств и причин произошедшего контролируется прокуратурой Заволжского района Твери.

По результатам проверки будет дана оценка исполнению требований федерального законодательства о несовершеннолетних.

На месте происшествия работают следователь и прокурор. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.