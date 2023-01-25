Житель Твери из ревности разбил фары на машине нового мужчины бывшей подруги

Подозреваемого разыскала полиция
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В полицию обратился 32-летний житель Конакова с заявлением о повреждении машины. Автомобиль "Тойота Авенсис" он припарковал возле дома по месту жительства на улице Баскакова, а утром обнаружил, что у него разбиты обе задние фары, оторван номерной знак и щётка стеклоочистителя, помята крыша. Ущерб превысил 150 000 рублей.
В ходе розыска сотрудники полиции установили причастность 34-летнего жителя Твери к повреждению машины. Выяснилось, что злоумышленник разбил автомобиль из ревности к своей бывшей подруге.
Фигурант сознался в содеянном. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 167 УК РФ.