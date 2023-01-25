В Тверской области мужчина отсудил у дорожной организации 180 000 рублей за поврежденный автомобиль

Мужчина отсудил у дорожной организации 180 000 рублей за поврежденный автомобиль Фото: Степан КАМЕНЕВ

Истец обратился в суд с иском к ГКУ Тверской области "Дирекция территориального дорожного фонда Тверской области" о взыскании ущерба за поврежденный автомобиль.

Водитель указал, что в декабре 2021 года ехал из Москвы по трассе М-10 "Россия" в районе Волоколамской развязки на 167-м км трассы при проезде эстакады почувствовал удар и увидел, что на его автомобиль обрушилась металлическая конструкция. В результате ДТП автомобиль истца получил значительные механические повреждения.

Мужчина потребовал компенсацию за ремонт - 181 014 рублей, расходов за составление экспертного заключения - 6 000 рублей, почтовых расходов - 202 рубля 50 копеек, расходов по оплате государственной пошлины - 4 871 рубля, процентов и морального вреда - 10 000 рублей.

По информации пресс-службы Центрального районного суда Твери, суд постановил удовлетворить исковые требования частично. В пользу истца взыскан ущерб в размере 181 014 рублей, расходы по составлению экспертного заключения - 6 000 рублей, почтовые расходы - 202 рублей 50 копеек, расходы по оплате государственной пошлины 4 820 рублей 28 копеек.

Решение не вступило в законную силу.