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НовостиОбщество25 января 2023 12:42

Игорь Руденя встретился с учащимися тверских вузов и колледжей

Ребята смогли задать вопросы и озвучить свои инициативы
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Игорь Руденя и Сергей Голубев встретились со студентами

Игорь Руденя и Сергей Голубев встретились со студентами

Фото: ПТО

25 января губернатор Игорь Руденя пообщался со студентами высших учебных заведений и колледжей Тверской области, поздравил ребят с Днем российского студенчества, ответил на актуальные вопросы. Во встрече принял участие председатель областного Законодательного Собрания Сергей Голубев.

Сегодня в регионе высшее и среднее профессиональное образование получают более 48 тысяч студентов. Участники встречи задали губернатору вопросы и представили свои инициативы.

Даниил Андропов из Тверского госуниверситета предложил создать региональный портал в сфере занятости, где будут размещены вакансии для студентов.

Студентка ТвГУ Елизавета Колчина обратилась с просьбой об открытии молодежного центра МыВместе на площадке парка "Россия – Моя история" в Твери.

Татьяна Плюхина из Тверского госуниверситета предложила организовать для учащихся бесплатные показы в кинотеатрах области патриотических фильмов в честь 80-летия со дня прорыва блокады Ленинграда и победы советских войск в Сталинградской битве.

Глава региона подчеркнул, что все озвученные идеи будут поддержаны.