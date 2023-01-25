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НовостиОбщество25 января 2023 11:34

Тверской Росреестр проведёт горячую линию по вопросам предоставления сведений из архива

Звонки будут приниматься три часа
Алексей АНДРЕЕВ
Для жителей региона будет организована "горячая линия" тверского Росреестра.

Для жителей региона будет организована "горячая линия" тверского Росреестра.

Фото: Алексей АНДРЕЕВ

26 января в Управлении Росреестра по Тверской области будет открыта «горячая линия» по вопросам предоставления сведений из архивов. Консультации специалистов смогут получить представители бизнеса, физические и юридические лица.

По телефону "горячей линии" жители Верхневолжья смогут узнать:

- как получить ранее невостребованные документы;

- как получить копии правоустанавливающих документов из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН);

- как запросить сведения из государственного фонда данных, полученных в результате проведения землеустройства.

Консультирование граждан будет проводить начальник отдела ведения ЕГРН Управления Росреестра по Тверской области Сергей Комелов, а также представители филиала ППК «Роскадастр» по Тверской области.

Звонки принимаются с 13:00 до 16:00 по телефону: 8 (4822) 47-71-14.