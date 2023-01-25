Тверской Росреестр проведёт горячую линию по вопросам предоставления сведений из архива

Для жителей региона будет организована "горячая линия" тверского Росреестра. Фото: Алексей АНДРЕЕВ

26 января в Управлении Росреестра по Тверской области будет открыта «горячая линия» по вопросам предоставления сведений из архивов. Консультации специалистов смогут получить представители бизнеса, физические и юридические лица.

По телефону "горячей линии" жители Верхневолжья смогут узнать:

- как получить ранее невостребованные документы;

- как получить копии правоустанавливающих документов из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН);

- как запросить сведения из государственного фонда данных, полученных в результате проведения землеустройства.

Консультирование граждан будет проводить начальник отдела ведения ЕГРН Управления Росреестра по Тверской области Сергей Комелов, а также представители филиала ППК «Роскадастр» по Тверской области.

Звонки принимаются с 13:00 до 16:00 по телефону: 8 (4822) 47-71-14.