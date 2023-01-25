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НовостиОбщество25 января 2023 10:55

В Тверской области образование получают более 50 тысяч студентов

В Татьянин день Тверьстат представил студенческую статистику
Виктория ТУШКОВА
Виктория ТУШКОВА
В регионе шесть вузов и 47 ссузов.

В регионе шесть вузов и 47 ссузов.

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Тверской области получают образование более 50 тысяч студентов. Азы будущей профессии они постигают в шести вузах и 47 учреждениях среднего профессионального образования. Студенческую статистику в Татьянин день, 25 января, представил Тверьстат.

В ЦФО - фееральном округе, к которому принадлежит Тверская область, работают 970 учебных заведений высшего и среднего профессионального образования. Здесь расположены 36% всех российских вузов и 22% ссузов. В них учится почти треть всех студентов страны – 2,2 млн человек.