В Тверской области образование получают более 50 тысяч студентов

В регионе шесть вузов и 47 ссузов. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Тверской области получают образование более 50 тысяч студентов. Азы будущей профессии они постигают в шести вузах и 47 учреждениях среднего профессионального образования. Студенческую статистику в Татьянин день, 25 января, представил Тверьстат.

В ЦФО - фееральном округе, к которому принадлежит Тверская область, работают 970 учебных заведений высшего и среднего профессионального образования. Здесь расположены 36% всех российских вузов и 22% ссузов. В них учится почти треть всех студентов страны – 2,2 млн человек.