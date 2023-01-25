В Твери для детей открылась книжная выставка "Мир изобретений"

Выставка открылась в Герценке. Фото: mbstver.ru

В Детском зале тверской центральной библиотеки имени Герцена начала работу интересная выставка «Мир изобретений».

- Посетив выставку, вы узнаете, что такое механический зоопарк, был ли у императора Александра I холодильник, сколько веков парашюту, кто придумал первый автомобиль и подводную лодку, какими были самые первые изобретения человека и многое-многое другое, - приглашает Герценка.

На выставке также представлены издания о выдающихся учёных и их великих свершениях. Выставка будет работать в Детском зале Герценки до конца года. 6+