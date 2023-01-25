Заросшую борщевиком Тверскую область сфотографировали из космоса

Очаги произрастания борщевика может отметить на карте любой житель Тверской области Фото: antiborschevik.info

Госкорпорация по космической деятельности "Роскосмос" предоставила исходные данные космической съемки территории Тверской области в период активности вегетации борщевика Сосновского.

На карте отражено 77 165 кв. км территории, что составляет 91,7% от общей площади региона (84 201 кв. м).

Красным цветом на карте обозначены сплошные заросли борщевика, желтым - частично заросшие территории, зеленым - зоны, находящиеся под контролем неравнодушных граждан.

Нанести на карту участок, заросший борщевиком Сосоновского, может любой житель региона.

- К концу 2023 года планируется получить съемки 100% площади территории Тверской области, для последующего выявления очагов зарастания борщевиком Сосновского, - сообщает региональное Министерство по обеспечению контрольных функций.