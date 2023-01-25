Росреестр по Тверской области проведет "горячую линию" по вопросам предоставления сведений из архивов

Росеестр проведет горячую линию с населением Фото: Татьяна Коркина

26 января в Управлении Росреестра по Тверской области состоится "горячая линия" по вопросам предоставления сведений из архивов. Мероприятие приурочено к 15-летию Росреестра.

По телефону представители бизнеса, физические и юридические лица смогут узнать: как получить ранее невостребованные документы, копии правоустанавливающих документов из ЕГРН), как запросить сведения из государственного фонда данных, полученных в результате проведения землеустройства.

На вопросы ответит начальник отдела ведения ЕГРН Управления Росреестра по Тверской области Сергей Комелов, а также представители филиала ППК "Роскадастр" по Тверской области.

Прием звонков с 13:00 до 16:00 по телефону: 8 (4822) 47-71-14.