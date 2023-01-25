Игорь Руденя поздравил жителей Нелидовского округа с 81-й годовщиной освобождения

Нелидовский округ отмечает 81-ю годовщину освобождения Фото: ПТО

25 января отмечается 81-я годовщина со дня освобождения города Нелидово от немецко-фашистских захватчиков. С памятным событием ветеранов, руководство и жителей Нелидовского городского округа поздравил губернатор Игорь Руденя.

- Изгнав врага с оккупированной территории, защитники Нелидово не только вернули городу возможность мирной, созидательной жизни, но и внесли вклад в сохранение стратегически важной транспортной инфраструктуры. Все силы, ресурсы и энергия жителей отныне были направлены на восстановление города, помощь фронту. Сегодня в Нелидово достойно продолжают традиции служения Отечеству, по праву гордятся воинами, вставшими на борьбу с нацизмом в ходе специальной военной операции, - отметил глава региона.

За время оккупации населённый пункт был практически уничтожен. С первых дней вторжения врага на нелидовскую землю был создан партизанский отряд, который вёл активное сопротивление захватчикам. Партизаны наряду с бойцами 334-й стрелковой дивизии сражались за освобождение Нелидова.

В боях погибли более 8500 советских воинов. В муниципальном образовании организовано около 30 воинских захоронений.