Жительница Тверской области инвестировала в сомнительную фирму 900 000 рублей

Женщину обманули мошенники на 900 000 рублей Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

48-летняя жительница Фировского района лишилась более 900 000 рублей, желая заработать на инвестициях. Рекламу платформы потерпевшая увидела в соцсети, перешла по ссылке на сторонний сайт, создала личный кабинет и перечислила 10 000 рублей на неизвестный банковский счёт.

Спустя непродолжительное время на банковскую карту женщины поступили "дивиденды" в размере 1200 рублей, однако это была лишь приманка мошенников. Воодушевившись прибылью от вложения, женщина начала переводить деньги. Общая сумма перевода составила 900 000 рублей.

Вскоре сайт лжеброкеров оказался заблокированным, а дохода потерпевшая не получила и обратилась в полицию.

Злоумышленников ищут.