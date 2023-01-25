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НовостиПроисшествия25 января 2023 7:19

Жительница Тверской области инвестировала в сомнительную фирму 900 000 рублей

И лишилась денег
Ольга ТРОФИМОВА
Ольга ТРОФИМОВА
Женщину обманули мошенники на 900 000 рублей

Женщину обманули мошенники на 900 000 рублей

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

48-летняя жительница Фировского района лишилась более 900 000 рублей, желая заработать на инвестициях. Рекламу платформы потерпевшая увидела в соцсети, перешла по ссылке на сторонний сайт, создала личный кабинет и перечислила 10 000 рублей на неизвестный банковский счёт.

Спустя непродолжительное время на банковскую карту женщины поступили "дивиденды" в размере 1200 рублей, однако это была лишь приманка мошенников. Воодушевившись прибылью от вложения, женщина начала переводить деньги. Общая сумма перевода составила 900 000 рублей.

Вскоре сайт лжеброкеров оказался заблокированным, а дохода потерпевшая не получила и обратилась в полицию.

Злоумышленников ищут.