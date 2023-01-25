Президент РФ объявил благодарность специалисту тверской спортшколы олимпийского резерва по хоккею Алексею Милову

С 2017 года Алексей Милов привлекается к работе с Олимпийской сборной России по хоккею Фото: ПТО

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал распоряжение «О поощрении». За обеспечение успешной подготовки спортсменов, добившихся высоких спортивных достижений на XXIV Олимпийских зимних играх 2022 года в городе Пекине (Китайская Народная Республика) благодарность главы государства объявлена жителю Твери, специалисту по подготовке спортивного инвентаря спортивной школы олимпийского резерва по хоккею Алексею Милову. С этим событием его поздравил губернатор Игорь Руденя.

Алексей Милов принимает активное участие в организации тренировочного процесса хоккейной команды «Тверичи-СШОР» в Национальной молодежной хоккей ной лиге.

С 2017 года Алексей Милов привлекается к работе с Олимпийской сборной России по хоккею, с 2019-го - с Молодежной командой U20.

Благодаря активному участию Алексея Милова в качестве администратора команды Национальная сборная команда России выиграла серебряные медали XXIV Зимних Олимпийских Игр 2022 года.

Алексей Милов награжден дипломом и памятной медалью Министра спорта, Президента Российского студенческого спортивного союза, Президента Олимпийского комитета России за высокие спортивные достижения на XXIX Всемирной зимней Универсиаде 2019 года в Красноярске.