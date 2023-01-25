Игорь Руденя поздравил с праздником студентов Тверской области Фото: ПТО

Губернатор Игорь Руденя поздравил с Днём российского студенчества студентов Тверской области. Дата отмечается 25 января.

- Праздник объединяет молодых инициативных, целеустремлённых и талантливых людей. Вам, сегодняшним студентам, уже завтра предстоит решать серьезные задачи, претворять в жизнь перспективные проекты, укреплять экономику и социальную сферу Верхневолжья, развивать науку. Мы гордимся высшими и средними специальными учебными заведениями, расположенными на территории Тверской области. Их образовательная, научная, инновационная и общественная деятельность помогает укреплять кадровый потенциал региона, дает возможность каждому студенту получить востребованную профессию, реализовать свои способности и таланты. Уверен, что студенты Верхневолжья станут высококлассными специалистами и внесут важный вклад в развитие родного края и всей России, - отметил Игорь Руденя.

Глава региона пожелал студентам крепкого здоровья, благополучия и воплощения в жизнь всех намеченных планов.