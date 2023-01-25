В День российского студенчества на телебашне в Твери включат праздничную подсветку

На телебашне в Твери включат праздничную подсветку Фото: ПТО

25 января в День российского студенчества на телебашне филиала РТРС в Твери включат праздничную архитектурно-художественную подсветку.

По случаю праздника в городе организованы развлекательные мероприятия.

В частности, бесплатным будет вход на катки на площади Славы, в Бобачевской роще, в парке Победы, на стадионе Планета, возле ФОК им. Султана Ахмерова, в СК «Кристалл», ГБУ «СШОР по хоккею». Пройти можно со своими коньками, предъявив студенческий билет или паспорт.

28 января в парке Победы с 14:00 до 16:00 пройдёт развлекательная программа.