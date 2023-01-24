В Тверской области шесть дней разыскивают пропавшего мужчину

Мужчина пропал 18 января Фото: ВПСО "Сова" Удомля

В Тверской области пропал житель Удомли Сергей Евгеньевич Гончар, 1972 года рождения.

18 января 2023 года мужчина ушёл из дома №18 по улице Энтузиастов и пропал.

Ориентировку на поиск опубликовал ВПСО "Сова" Удомля.

Пропавший ростом 160 см, плотного телосложения, с короткими седыми волосами. Одет в серую куртку с капюшоном, серые брюки и кроссовки цвета хаки. При себе имеет телефон.

Всех, кто обладает информацией о пропавшем, просят звонить по телефонам: 8 (910) 846-34-34, 8 (904) 014-12-34 или 102.