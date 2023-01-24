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НовостиЗвезды24 января 2023 15:31

Концерт к 80-летию со дня окончания Сталинградской битвы исполнят начинающие музыканты в Твери

Программу подготовили учащиеся тверской Детской школы искусств №1
Виктория ТУШКОВА
Виктория ТУШКОВА
Ребята споют и сыграют на классических музыкальных инструментах.

Ребята споют и сыграют на классических музыкальных инструментах.

Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

К 80-летию со дня окончания Сталинградской битвы учащиеся тверской Детской школы искусств №1 имени Мусоргского подготовили концертную программу «Ты выстоял, великий Сталинград!».

Концерт пройдёт в Горнице городской библиотеки имени Герцена. "Талантливые ребята подарят публике вокальные номера, а также неповторимое и богатое звучание музыкальных инструментов", - обещают организаторы.

Концерт состоится 28 января, в 12:00. Вход на него будет свободным. 6+