Концерт к 80-летию со дня окончания Сталинградской битвы исполнят начинающие музыканты в Твери

Ребята споют и сыграют на классических музыкальных инструментах. Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

К 80-летию со дня окончания Сталинградской битвы учащиеся тверской Детской школы искусств №1 имени Мусоргского подготовили концертную программу «Ты выстоял, великий Сталинград!».

Концерт пройдёт в Горнице городской библиотеки имени Герцена. "Талантливые ребята подарят публике вокальные номера, а также неповторимое и богатое звучание музыкальных инструментов", - обещают организаторы.

Концерт состоится 28 января, в 12:00. Вход на него будет свободным. 6+