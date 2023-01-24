В кадетских классах СК в Твери прошли уроки мужества

В кадетских классах СК прошли уроки мужества Фото: СУ СК РФ по Тверской области

День полного освобождения Ленинграда от немецко-фашистских захватчиков отмечается 27 января. В преддверии памятной даты старший инспектор (по кадрам) следственного управления по Тверской области подполковник юстиции Алексей Варфаломеев провел уроки мужества в кадетских классах школы №16 в Твери и рассказал учащимся об одном из трагических событий Великой Отечественной войны.

На патриотических занятиях представитель СК поделился с кадетами историческими данными о событиях тех лет, рассказал о героизме и стойкости советского народа, о "Дороге жизни".

Учащимся показали подготовленный управлением документальный фильм "Несломленный Ленинград", в который вошли уникальные кадры времен нечеловеческих условий выживания в период блокады.