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НовостиОбщество24 января 2023 15:19

Житель Тверской области с среднем за месяц съедает 120 граммов мороженого

Селяне любят мороженое больше, чем горожане
Виктория ТУШКОВА
Виктория ТУШКОВА
Мороженое и зимой вкусно, а летом без него вообще никуда!

Мороженое и зимой вкусно, а летом без него вообще никуда!

Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В международный день эскимо, 24 января, Тверьстат обнародовал вкусную статистику: в среднем каждый житель Тверского региона за месяц съедает 120 граммов мороженого.

При этом сельские жители любят мороженое больше, чем горожане. Селянин съедает в среднем 150 граммов холодного лакомства в месяц, а горожане – всего 110 граммов.

«Все полезные свойства присущи только натуральному продукту без «химического коктейля»», - справедливо отмечают специалисты статистического ведомства и делятся рецептом домашнего мороженого.

Для него потребуются жирные сливки и сгущённое молоко. Сливки нужно тщательно взбить, добавить сгущёнку и отправить полученную массу в морозилку на несколько часов.

«По желанию можно добавить ягоды, фрукты, орехи или шоколад», - советуют в Тверьстате.