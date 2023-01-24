Житель Тверской области с среднем за месяц съедает 120 граммов мороженого

Мороженое и зимой вкусно, а летом без него вообще никуда! Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В международный день эскимо, 24 января, Тверьстат обнародовал вкусную статистику: в среднем каждый житель Тверского региона за месяц съедает 120 граммов мороженого.

При этом сельские жители любят мороженое больше, чем горожане. Селянин съедает в среднем 150 граммов холодного лакомства в месяц, а горожане – всего 110 граммов.

«Все полезные свойства присущи только натуральному продукту без «химического коктейля»», - справедливо отмечают специалисты статистического ведомства и делятся рецептом домашнего мороженого.

Для него потребуются жирные сливки и сгущённое молоко. Сливки нужно тщательно взбить, добавить сгущёнку и отправить полученную массу в морозилку на несколько часов.

«По желанию можно добавить ягоды, фрукты, орехи или шоколад», - советуют в Тверьстате.